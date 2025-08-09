Mercato Napoli – Gli azzurri pensano a Chiesa: può arrivare a fine mercato

In cima alla lista dei prossimi acquisti per il Napoli c’è sicuramente Federico Chiesa. Al momento la situazione è in una fase di stallo ma non è da escludere il suo arrivo a fine mercato.
Il tutto dipende dalla possibile partenza di Giacomo Raspadori che è entrato nel mirino dell’Atletico Madrid che potrebbe proporgli il ruolo di seconda punta.
A parlarne è l’edizione de Il Mattino: “In caso di addio di Jack, al Napoli a quel punto converrà acquistare un esterno sul lato sinistro che faccia bene a Conte: resta anche vigile l’ipotesi Chiesa, in uscita da Liverpool, in quel caso con la formula di un prestito con eventuale riscatto tra un anno. Insomma, sembra più un affare da fine mercato che una trattativa da agosto”.
Si tratta di un’operazione non semplice che, però, accontenterebbe il tecnico Conte, che conosce molto bene ed apprezza il profilo dell’attaccante, e regalerebbe ai tifosi fiducia smisurata nella stagione 2025/2026.
Resta da capire come evolverà la situazione e se dalla Spagna venga o meno accontentata la richiesta di 30 milioni di euro fissati da De Laurentiis per strappare Raspadori alla maglia azzurra.