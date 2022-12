Mercato Napoli: Idea Kadioglu e Ilic

Con la sessione di mercato invernale alle porte le squadre italiane iniziano seriamente a prepararsi per i prossimi colpi da mettere a segno. Anche il Napoli sembra aver puntato tre giocatori ma gli affari probabilmente non si concluderanno a gennaio.

Gli affari in questione, infatti, riguardano due entrate che andrebbero a rimpiazzare due giocatori in uscita. Gli interessati sono Kadioglu e Ilic che, nel corso di queste settimane, sono stati valutati dagli scout azzurri in sostituzione di Zanoli e Demme.

Le ultime sulla questione arrivano ai microfoni di Radio Marte da Luca Marchetti, giornalista di Sky. Marchetti ha dichiarato: “Credo che Kadioglu, esterno destro basso del Fenerbahce, potrebbe arrivare se Zanoli andasse via. Se dovesse rimanere, invece, il Napoli non avrebbe bisogno. Ilic? Lo trovo un po’ più offensivo. Mi piace anche Samardzic, non è detto che si debba sostituire sempre ruolo su ruolo“.

Il giornalista ha poi parlato del futuro di Gaetano: “E’ un giocatore che può giocare con maggiore continuità, anche in Serie A. Chiaramente non nel Napoli che ha avuto un exploit incredibile e nel quale non cambierei nulla“.