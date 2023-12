Mercato Napoli – Idea Katseris: dalla serie B per sostituire Zanoli

Con la sessione di mercato invernale alle porte le squadra italiane si preparano a concludere i colpi in programma. Qualcosa potrebbe cambiare anche in casa Napoli dove, con l’arrivo di Walter Mazzarri, è in corso qualche cambiamento.

Tra i calciatori più penalizzati degli ultimi mesi c’è sicuramente Alessandro Zanoli che ha totalizzato pochissimi minuti nelle gambe. Eppure le richieste per il difensore nel corso della sessione di mercato estiva non sono mancate, con Genoa e Verona particolarmente interessate.

In quest’ottica, non ci sarebbe da stupirsi se il terzino, che ha già fatto sapere alla dirigenza di volere più spazio e possibilità, chiedesse la cessione o il trasferimento in prestito già a gennaio.

In quest’ottica il Napoli ha già pronti due nomi per la sostituzione. L’indiscrezione arriva dalla redazione di TMW secondo cui gli azzurri stanno attualmente valutando ben due profili.

Il primo nome è quello di Davide Faraoni, centrocampista in forza al Verona, mentre il secondo è quello di Panos Katseris, talento classe 2001 del Catanzaro che sta facendo molto bene in Serie B e potrebbe tentare il salto di qualità.

Il presidente De Laurentiis sembra davvero interessato al terzino greco, resta solamente da capire quale sarà la richiesta del club calabro per lasciar partire il ragazzo.