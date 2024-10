Mercato Napoli, il punto di Emanuele Cammaroto: “4-5 nomi in usciti, i nomi dei possibili sostituti”

Ai microfoni di Napoli Magazine Live, sulle frequenze di Radio Punto Zero, è intervenuto il giornalista Emanuele Cammaroto. Si è parlato principalmente di mercato, con l’esperto azzurro che ha fatto il punto della situazione, sia in entrata che in uscita. Ecco i principali punti evidenziati dal portale NapoliMagazine.com: “In questi giorni è in ebollizione il mercato del Napoli”.

“Conte ci ha preso gusto e l’obiettivo è quello di completare la rosa a gennaio. Due o tre mosse di mercato per gli azzurri: in uscita potenzialmente 4-5 nomi. Stiamo parlando di Mario Rui, che è fuori dai piani. Occhio a Juan Jesus, che è destinato a partire forse a giugno, ma potrebbe esserci un anticipo, visto che l’agente ha buoni rapporti con l’Arabia. Skriniar vuole lasciare il PSG ed è ai margini, su di lui c’è la Juve, ma Conte ha già raddrizzato le antenne”.

“Il Napoli ci aveva già provato in estate e l’idea è quella di riprovarci, ma il nodo è l’ingaggio. Se ci fosse una partecipazione del PSG, che resta interessato a Kvara, si può fare. Simeone piace al Torino, è il primo obiettivo, ma ha un ingaggio importante. Se volesse andare al Torino, il Napoli ha la necessità di prendere una punta: ci sono le idee Lucca dell’Udinese e Bonny del Parma, ma il Parma difficilmente lo lascerà andare a gennaio. Raspadori in uscita a gennaio, su di lui Atalanta e Juventus, ma potrebbe nascere qualcosa di interessante con il Parma in relazione a Bonny”.

“[…] Non è una priorità l’esterno destro, ma potrebbe arrivare: l’idea è quella di prendere prima un centrale. Da capire in attacco: Ngonge rimane, ne esce uno tra Simeone e Raspadori. Quest’ultimo è praticamente fuori dai piani. Piace anche a De Zerbi che vorrebbe portarlo a Marsiglia”, ha concluso Emanuele Cammaroto per NapoliMagazine.com.