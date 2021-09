Mercato Napoli, in arrivo dal Bari il baby Mercurio: si unirà alle giovanili di Frustalupi

Giovanni Mercurio passa in prestito dal Bari al Napoli U19. Un colpo e una scommessa per il giovane barese che ha compiuto 18 anni neppure un mese fa.

Il calciomercato del Napoli si chiude con un’ultima operazione in ingresso. Si tratta di Giovanni Mercurio, una scommessa su un giovane talento che è riuscito a mettersi in luce con il Bari e che da ieri è un nuovo aggregato alla Primavera azzurra.

Nessun colpo ad effetto per la Prima squadra, quanto più un’operazione in previsione di una futura esplosione. Mercurio in pochi anni è riuscito a scalare le gerarchie della squadra pugliese fino a esordire con i “Galletti” la scorsa stagione. Un ottimo biglietto da visita per chi come lui ha compiuto diciott’anni soltanto l’undici agosto scorso.

Il Bari, società gestita da Luigi, figlio quarantaduenne di Aurelio De Laurentiis, è diventata nel tempo un club satellite del Napoli. Un’ area in cui accogliere e far maturare senza la pressione della Serie A i migliori talenti del Mezzogiorno.

L’operazione Mercurio è da leggere proprio in questi termini. Il ragazzo barese era già stato monitorato a lungo dagli osservatori azzurri e sono stati proprio questi ad indirizzarlo verso il settore giovanile dei pugliesi. Lì, sotto l’ottima guida di mister Michele Mignani e Simone Vergassola, il classe 2003 è sbocciato finendo per diventare una delle più liete sorprese della Serie C l’anno scorso.

Ora il definitivo salto di qualità. Il contratto depositato in Lega ieri pomeriggio ha sancito il passaggio di Mercurio al Napoli U19 in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione che, se il giovane riuscirà a convincere tutto lo staff azzurro, si potrà concludere il prossimo giugno con un ovvio trasferimento.