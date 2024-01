Mercato – Napoli in corsa per Koné, piace anche alla Juventus

Siamo ormai nel vivo della sessione di mercato estiva e le squadre sono alla ricerca di colpi da concludere entro le prossime settimane o, al massimo, nei prossimi mesi. Il Napoli, in particolare, è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare il reparto e a catturare l’attenzione è stato un profilo che gioca in Europa.

Si tratta di Manu Koné, attualmente in forza al Borussia Moenchengladbach. Sul giovane talento classe 2001 è forte l’interesse non solo del Napoli ma anche di Juventus, Liverpool e Atletico Madrid.

L’idea degli azzurri sarebbe quella di portarlo in Serie A già in questa sessione di mercato mentre il club tedesco vorrebbe venderlo in estate. In realtà, sembra che Koné stia aspettando la Juventus che nei mesi estivi potrebbe strappare un assegno da 30 milioni di euro.

Una valutazione non da poco per il francese acquistato dal ‘Gladbach per circa 10 milioni di euro. Da quel momento, in prestito al Tolosa ha totalizzato 70 presenze totali e 6 reti diventando uno dei titolarissimi della squadra.

Resta calda, quindi, la pista Koné per la Juventus che sta già sondando il terreno. Al contrario il Napoli dovrà virare su nuovi obiettivi perché il calciatore di origini ivoriane ha intenzione di aspettare i bianconeri.