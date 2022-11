Mercato Napoli – Interesse per Beto? Arriva la risposta dell’agente

L’inarrestabile Napoli continua a far sognare i propri tifosi portando a casa ancora un’altra vittoria e tenendo ben stretta la vetta della classifica con un importante vantaggio da Lazio e Milan.

La rosa azzurra è sicuramente completa in tutti i reparti soprattutto grazie all’importante lavoro svolto dal mister Spalletti che sta cercando di tirar fuori le qualità di ogni calciatore.

Gli scout azzurri, però, non sono fermi e le prossime sessioni di mercato si avvicinano. Anzi, in vista di gennaio iniziano a circolare le prime voci di mercato riguardo un possibile interesse per Beto dell’Udinese.

La risposta arriva dall’agente del calciatore: “Si trova molto bene a Udine, gli piace molto il calcio italiano. Sarà sempre grato al club bianconero per la fiducia e l’opportunità che gli ha dato. Beto vuole ripagare tutto questo in campo con gol, lavoro e sacrificio. Ha un ottimo rapporto con tutti a Udine. Napoli interessato? Quando uno fa 1 gol ogni 100 minuti è chiaro che possa attirare attenzioni di altri club. Preferisco non dire nomi di club per questioni di privacy. Beto è concentrato solo sul campo, toccherà a me trovare la migliore sistemazione in futuro. Non posso nascondere che ci sono state manifestazioni di interesse“.