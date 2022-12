Mercato Napoli – La suggestione del ritorno di Hamsik per 4 mesi

Marek Hamsik, centrocampista slovacco, ha legato la sua carriera principalmente al Napoli con cui ha giocato ben dodici stagioni di cui sei da capitano. Con la maglia azzurra ha raggiunto il record di primatista di presenze oltre ad aver conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Gli azzurri adesso stanno vivendo un vero momento di gloria guidando la vetta della classifica in Serie A e con ottimi risultati anche in campo internazionale e potrebbe non essere escluso il ritorno dell’ex azzurro.

A far sognare i tifosi sono state le dichiarazioni dell’ex Team Manager della SSC Napoli, Paolo De Matteis, ai microfoni di Canale 21. Ecco quanto dichiarato: “Marek Hamsik vorrebbe giocare ancora un paio d’anni e poi fare l’ambasciatore del Napoli. Dove farà la partita d’addio al calcio? Vuole farla allo stadio Diego Armando Maradona. Sarebbe bello un contratto di quattro medi ad Hamsik per fargli vincere lo scudetto a Napoli? Sarebbe bellissimo e meritatissimo!“.

L’idea del ritorno per indossare la maglia, almeno per ora, resta soltanto una suggestione di mercato. Al contrario, però, non è completamente escluso il ritorno dello slovacco in un’altra veste, magari nel gruppo della dirigenza.

Al riguardo, infatti, lo stesso Hamsik ha recentemente dichiarato che l’intenzione è quella di risentirsi con il presidente De Laurentiis al termine della carriera per un eventuale futuro al Napoli.