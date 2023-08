Mercato Napoli, L’Empoli piomba su Gaetano

Il Napoli, reduce dalla vittoria dello scudetto, è al momento impegnato nella sessione di mercato estiva per cercare di costruire una squadra per la prossima stagione degna dei campioni di Italia per compensare le possibili uscite delle prossime settimane.

L’obiettivo di queste settimane per il mister Garcia, dunque, è quello di definire i dettagli della rosa azzurra che tra pochi giorni dovrà tornare in campo per la stagione 2023/2024.

In quest’ottica sono diversi i destini che dovranno essere definiti proprio in questi giorni. Uno dei futuri particolarmente incerti è quello del classe 2000 Gianluca Gaetano che, a causa dell’infortunio, non è riuscito a vivere il ritiro degli azzurri quest’estate.

Nonostante questo, le prestazioni dello scorso anno gli hanno permesso di entrare nel mirino dell’Empoli che, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe piombare su di lui in caso di addio di Henderson.