Mercato Napoli: l’obiettivo rimane l’acquisto di un terzino, ma Anguissa è una grande risorsa

Così Sparnelli: "Non è un fuoriclasse ma un grande giocatore, non sottovalutiamolo"

Il calciomercato del Napoli si è chiuso già da qualche tempo con due acquisti: Juan Jesus e Anguissa. per quanto riguarda il brasiliano, costituirà una grande risorsa per il mister Luciano Spalletti nel reparto difensivo.

La sensazione post mercato, tuttavia, non è positiva: si ha la percezione, infatti, che la posizione che più causa problemi, ossia quella del terzino sinistro, non sia stata coperta con un professionista di spessore come ci si immaginava.

Ne ha parlato Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del sodalizio campano, a Tifosi Napoletani, su Tele A. Nel corso del suo intervento ha dato il suo parere in merito alla campagna di mercato del ds.

“Cristiano Giuntoli è al lavoro per acquistare un terzino sinistro, che ovviamente non potrà prendere prima di gennaio, e questo potrebbe rappresentare un problema, ma anche no”.

“A Napoli è arrivato un calciatore importante come Anguissa. Non sottovalutiamolo: non è un fuoriclasse di livello assoluto, ma un grande giocatore. Veloce, bravo nel dribbling, ma è anche un grande recuperatore di pallone, caratteristica questa che serve come il pane alla compagine allenata da mister Luciano Spalletti”.