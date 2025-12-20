sabato, Dicembre 20, 2025
Mercato Napoli – Mainoo dice sì al Napoli: trattative in corso con il Manchester

stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

La sessione di calciomercato invernale è ormai vicinissima e al centro dell’attenzione del Napoli c’è un solo nome: Kobbie Mainoo. Come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista è aperto al trasferimento in maglia azzurra, forte il gradimento anche da parte della famiglia e del suo entourage.

La palla ora passa al Machester United. Se da un lato il Napoli continua a fare progressi nelle trattative, dall’altro resta  da capire quale siano le intenzioni degli inglesi che sembra vogliano rallentare i tempi in attesa del rientro di vari profili dalla Coppa d’Africa.

L’eventuale arrivo del centrocampista rappresenterebbe un importante rinforzo per il reparto di Antonio Conte per la seconda parte di campionato.

Classe 2005, Mainoo è considerato uno dei profili più interessanti del panorama inglese, apprezzato per la sua personalità e per le qualità tecniche e di gioco. Cresciuto nel vivaio dei Red Devils, si è già imposto nel calcio di alto livello attirando l’attenzione della dirigenza partenopea, e non solo!

Il nodo principale della trattativa resta nelle mani degli inglesi. Non è da escludere la possibilità della partenza nella formula del prestito, magari con diritto o obbligo di riscatto.

