Mercato Napoli, Manna prepara l’offerta per Adeyemi

La rosa a disposizione di Antonio Conte per la stagione 2025/2026 non è ancora al completo. La dirigenza del Napoli, infatti, è al lavoro per portare in maglia azzurra ancora qualche nome e un obiettivo è già chiaro!

Si tratta di Karim Adeyemi, esterno del Borussia Dortmund, che è in cima alla lista del Napoli già dalla scorsa sessione di mercato invernale, ma l’accordo non è mai stato raggiunto.

Questa volta Manna ha ripreso i contatti per il tedesco e sta sondando il terreno con alla mano un’offerta da circa 40 milioni di euro, la stessa cifra messa in budget per Ndoye del Bologna.

Al momento si tratta solamente di un’ipotesi. Adeyemi ha fatto sapere di stare bene in Bundesliga ma non è da escludere che il club giallonero possa vacillare o rilanciare e chiedere qualcosa in più.