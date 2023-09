Mercato Napoli, Maxi offerta per Koopmeiners rifiutata

L’ultima sessione di mercato è stata molto importante in casa Napoli perché il presidente De Laurentiis ha cercato di concludere non poche operazioni. Tra queste anche l’affare Koopmeiners che, però, non è andato in porto.

L’idea era quella di prelevare Teun Koopmeiners dall’Atalanta per completare il centrocampo azzurro prima dell’inizio della stagione 2023/2024. Ad ogni modo, l’affare non è stato concluso, nonostante l’importante offerta fatta dal patron azzurro.

Il presidente De Laurentiis, infatti, dopo il fallimento della trattativa per Gabri Veiga, ha rilanciato l’iniziale offerta fatta per il centrocampista olandese arrivando a proporre 47 milioni di euro, senza bonus o percentuali sulla futura rivendita.

Sicuramente un’offerta non da poco che tuttavia Percassi ha rifiutato dichiarandolo incedibile. Una cifra del genere, infatti, con molta probabilità sarebbe stata accettata ad inizio mercato ma la situazione era diversa in chiusura e dopo aver incassato dalla cessione di Boga e Hojlund.