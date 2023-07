Mercato Napoli, Maxime Lopez può arrivare a Napoli?

Il Napoli ha ufficializzato nelle ultime settimane l’arrivo di mister Rudi Garcia nella panchina azzurra. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del club per informare i tifosi e dare il benvenuto al tecnico.

Il tecnico e la dirigenza azzurra sono già al lavoro e, con il riscatto del cartellino di Giovanni Simeone, hanno già ufficializzato il primo colpo di mercato della sessione estiva. Gli scout, però, non sono mai fermi ed hanno già un altro profilo in osservazione.

C’è un calciatore del Sassuolo, infatti, che potrebbe apprezzare il club azzurro. Si tratta di Maxime Lopez che ha dichiarato: “Mi piace molto un club del Sud Italia che mi ricorda molto il Marsiglia“. Che si tratti del Napoli?

Lopez potrebbe davvero essere un rinforzo per gli azzurri. Ecco quanto riportato da Sportmediaset: “Maxime Lopez, tre anni, 89 partite e 5 gol con gli emiliani, è una richiesta del tecnico francese per rinforzare il centrocampo. Il calciatore del Sassuolo è stato individuato come il vice Lobotka, visto che Demme è in uscita“.

“La trattativa può decollare direttamente tra il presidente De Laurentiis e l’ad Carnevali. Il sassuolo valuta il suo talento almeno 15 milioni con l’aggiunta di qualche bonus“.