Mercato Napoli: Nikita Contini potrebbe vestire di nuovo la maglia azzurra

Il Napoli ha intenzione di ripartire con il piede giusto per riprendere la corsa verso lo scudetto a gennaio. In vista della prossima sessione di mercato, quindi, la dirigenza azzurra sta lavorando per concludere importanti affari.

A tornare in corsa è la questione del portiere già ampiamente discussa in estate. Questa volta a lasciare la maglia azzurra in corso di stagione potrebbe essere Salvatore Sirigu a causa dei recenti infortuni che non hanno giovato alla sua forma fisica.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano dalla redazione di Sky Sport secondo cui il Napoli potrebbero concludere un’importante colpo con la Sampdoria. L’affare riguarda il possibile rientro di Nikita Contini, portiere del Napoli in prestito alla Sampdoria.

Contini, quindi, potrebbe rientrare come vice di Alex Meret e, essendo già di proprietà del Napoli fino al 2025, non occuperebbe ulteriori posti in lista.