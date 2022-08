Mercato Napoli, nuova soluzione sul colpo Navas. Ronaldo, il Daily Mail rilancia: “Affare last-minute”

Il calciomercato del Napoli si deciderà tutto nelle ultime ore. Il Presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per due trattative importanti e che riguardano il futuro di Keylor Navas e Cristiano Ronaldo.

In merito al portiere, due sono le soluzioni nel caso in cui la trattativa non andasse in porto: la prima prevede il rinvio a gennaio dell’investimento, la seconda, invece, un accordo tra PSG e Navas dopo la chiusura del mercato, con la risoluzione del contratto di quest’ultimo. In questo caso il Napoli potrebbe prendere a zero il calciatore.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, invece, fa ben sperare i tifosi azzurri. Ci sarebbe, infatti, ottimismo in merito al buon esito della trattativa con una nuova soluzione in merito alla tanto discussa buonuscita da 9 milioni di euro.

L’accordo potrebbe prevedere dei premi diluiti nel tempo così da non far ricadere l’intero peso dell’addio sull’anno in corso ai fini del fair play finanziario. Ciò permetterebbe a Navas di firmare subito col Napoli con un contratto di 4 milioni di euro a stagione.

L’altra trattativa che si concluderà solo al termine del calciomercato è la questione Cristiano Ronaldo. In particolare, è clamoroso quanto evidenziato dal Daily Mail. Il quotidiano inglese, infatti, ha rivelato che c’è ancora una possibilità di vedere Ronaldo al Napoli in un affare last minute.