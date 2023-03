Mercato Napoli: occhio al gioiello del Barcellona

Il Napoli continua a dominare la classifica di Serie A e ad inseguire il sogno scudetto che potrebbe ritornare all’ombra del Vesuvio dopo oltre trent’anni. Nonostante lo stop subito in casa contro la Lazio, infatti, gli azzurri sono pronti a ripartire a testa alta.

Quindi, al momento, il Napoli ha un unico obiettivo e sono rimate all’estate tutte le possibili valutazioni. Sarà proprio a giugno che potrebbero essere riviste alcune situazioni in uscita e alcuni titolarissimi potrebbero dire addio alla maglia azzurra.

Gli scout, però, non possono farsi trovare impreparati e sono già al lavoro per monitorare alcuni profili. Sulla lista del ds Giuntoli c’è il centrocampista classe 2004 del Barcellona, Toni Caravaca.

Il giovane calciatore è in scadenza di contratto con il club spagnolo e non è ancora chiara la sua volontà. Certo, però, è che l’interesse del Napoli è in forte ascesa e, considerando che Caravaca è seguito dalla CT10 Management, società che fa capo a Francesco Totti, non è escluso che si possa aprire una corsia preferenziale.