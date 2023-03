Mercato Napoli – Parla l’agente di Kvara, Si osserva Kvernadze

Il Napoli continua a guidare la classifica di Serie A viaggiando a 18 punti di vantaggio sull’Inter. La squadra è vive il suo momento d’oro trainata dalla coppia in attacco Osimhen-Kvaratskhelia che fa sognare i tifosi ed intimorisce gli avversari.

In questa prospettiva, gli azzurri non si pronunciano sulle prossime operazioni di mercato in quanto l’obiettivo del momento è lo scudetto e sono rimandate all’estate tutte le possibili valutazioni. Sarà, però a giugno che potrebbero essere riviste alcune situazioni in uscita.

Un altro investimento alla Kvaratskhelia potrebbe essere quello che riguarda l’attaccante georgiano classe 2003, Giorgi Kvernadze. Un profilo interessante e promettente che può ambire ai grandi campionati del mondo.

A parlarne è stato l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ai microfoni di GeoTeam. Ecco quanto dichiarato: “Kvernadze ha ancora molto da dimostrare e e se ci riuscirà il prossimo step sarà la nazionale georgiana. Solo dopo potrà ambire a squadre come il Napoli. Ne riparliamo tra un anno“.

Intanto, in Italia ci sono già due squadre che lo tengono d’occhio, si tratta di Hellas Verona e Frosinone pronte ad anticipare la concorrenza. Non è escluso, comunque, che gli azzurri possano aprire una corsia preferenziale per il calciatore.