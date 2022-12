Mercato Napoli: Pedullà ufficializza lo scambio Zanoli-Bereszynski

Il Napoli ha intenzione di ripartire con il piede giusto per riprendere la corsa verso lo scudetto a gennaio. In vista della prossima sessione di mercato, quindi, la dirigenza azzurra sta lavorando per concludere importanti affari.

Questa volta la notizia arriva da Sky Sport secondo cui il Napoli sembra aver intensificato i contatti con la Sampdoria. In ballo, infatti, c’è lo scambio in difesa Zanoli-Berenszynski.

L’idea è quella di far partire Zanoli in prestito che tornerebbe poi a Napoli con più minuti e più esperienza nelle gambe mentre Bereszynski diventerebbe il vice di Di Lorenzo. Le parti sono molto vicine all’accordo, manca soltanto l’ufficialità.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Ecco quanto dichiarato dal giornalista: “Verrà formalizzato la prossima settimana. Ovviamente il terzino azzurro si trasferisce in prestito secco, mentre il polacco andrà da Spalletti in prestito con diritto di riscatto“.

Pedullà, poi, si è espresso riguardo la situazione portieri in casa Napoli: “Conferme assolute anche sulle situazioni legate a due portieri: Contini ha chiesto di tornare a Napoli per motivi personali, ma farà il terzo. Mentre Sirigu, accostato a diversi club senza che al momento ci sia una trattativa, per il Napoli è assolutamente confermato“.