Mercato Napoli, per cedere Ghoulam serve il sostituto. Anche se potrebbe essere Hysaj

Che la situazione di Ghoulam in casa Napoli non sia delle migliori, è fuori da ogni dubbio. E, per questo, le voci di calciomercato continuano a circolare su uno degli esterni che non riesce più a ritrovarsi.

Secondo TuttoSport, infatti, l’algerino potrebbe essere piazzato da Giuntoli in Francia, in un campionato dove lo stesso Ghoulam ha già giocato con il Saint-Étienne.

Per evitare problemi, in ogni caso, è stata bloccata la cessione di Hysaj che, nonostante sia un destro naturale, può giocare anche a sinistra e, quindi, prendere il posto dello stesso Ghoulam.

Ricordiamo che non è stato convocato neppure per la sfida contro l’Inter, ufficialmente per un infortunio e, quindi, bisognerà capire cosa vorrà farne Gattuso di lui.

In ogni caso, però, è un vero peccato poiché dal terribile infortunio del 1° novembre 2017 non si è mai più ripreso completamente: proprio quando era sul punto di diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.