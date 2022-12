Mercato Napoli, proposto Marcus Thuram

Con la sessione di mercato di gennaio ormai alle porte le squadre europee sono concentrate sui prossimi colpi da mettere a segno. In quest’ottica anche il Napoli si guarda intorno alla ricerca di affari da concludere nel prossimo anno.

Questa volta nel mirino del ds Giuntoli è entrato Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach. L’attaccante classe 1997 ha un contratto in scadenza la prossima estate e il club tedesco non sembra essere interessato al rinnovo in quanto interessato ad un profilo diverso.

Thuram rappresenta un’ottima opportunità di mercato anche se il suo cartellino, stando alle valutazioni, attuali dovrebbe superare i 30 milioni di euro. Su di lui, comunque, non c’è soltanto il Napoli ma anche Inter e Bayern Monaco.

Al momento, comunque, non c’è nulla di concreto sul tavolo delle trattative ma non è escluso che il Napoli possa piombare sul francese nel caso in cui ci fossero partenze importanti a giugno.