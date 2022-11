Mercato Napoli, Samardzic osservato speciale

Con la Serie A ufficialmente in vacanza per i mondiali in Qatar, la dirigenza del Napoli può ufficialmente concentrarsi sui prossimi colpi di mercato. Nel mirino degli azzurri l’osservato speciale è Lazar Samardzic.

Il centrocampista classe 2002 piace molto, non solo al ds Giuntoli ma anche al tecnico Spalletti che ha recentemente dichiarato: “E’ fortissimo, uno alla Zielinski”.

L’ex Lipsia è stato acquistato dall’Udinese per 3 milioni di euro ma, secondo la valutazione attuale, oggi ne vale almeno 20/25 milioni. Si tratta di un vero e proprio affare, quindi, per la dirigenza friulana che potrebbe venderlo con un’importante plsuvalenza.

Il ds azzurro sembra essere già in contatto con l’Udinese per mettere a segno eventualmente il colpo nella sessione estiva. L’acquisto, infatti, sembra dipendere molto anche dalla trattativa per il rinnovo di Zielinski che ha un contratto in scadenza nel 2024.