Mercato Napoli – Simeone vicino al Torino: cifre e dettagli dell’accordo

Giovanni Simeone sembra sempre più lontano da Napoli. Il Torino di Marco Baroni sta provando a chiudere il colpo per il cholito che ha già dato la propria disponibilità al trasferimento.

Il contratto dell’attaccante è in scadenza il prossimo 30 giugno e l’idea è quella di monetizzare subito, ma non è da escludere l’opzione di prestito con obbligo di riscatto.

Le ultime sulla questione arrivano direttamente da Gianluca Di Marzio: “Proseguono i contatti tra il Torino e il Napoli per Giovanni Simeone per trovare un’intesa sugli 8 milioni di euro. I granata hanno già raggiunto un accordo di massima con l’attaccante argentino“.

Entro la prossima settimana è atteso l’incontro tra Manna e Vagnati per capire come procedere e concludere l’operazione per l’ex Verona e Fiorentina che in maglia azzurra ha totalizzato 14 reti in 103 presenze totali.