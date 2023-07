Mercato Napoli, Spuntano nuovi nomi per il post Kim

Ormai è ufficiale. Dopo aver fatto sognare per un anno intero i tifosi azzurri, il difensore sud coreano Kim Min-Jae si prepara a dire definitivamente addio al Napoli.

Sul difensore, infatti, pende una clausola esercitabile all’estero da 50 milioni di euro e il Bayern Monaco si è reso disponibile al pagamento. Dunque, il patron azzurro non potrà fare nulla per trattenere Kim.

In quest’ottica è ormai da qualche settimana che gli scout azzurri sono al lavoro per cercare un degno sostituto che possa difendere la porta azzurra. In pole position ci sono Max Kilman del Wolverhampton e Le Normand della Real Sociedad.

Il Corriere dello Sport, però, ha lanciato una clamorosa indiscrezione riguardo una nuova idea in casa Napoli. Agli azzurri, infatti, piace anche Samuel Umtiti che quest’anno ha giocato con il Lecce una splendida stagione.

Insomma, per il momento gli azzurri ragionano sui nomi a disposizione in attesa di giungere ad una ragionevole trattativa magari per Kilman del Wolverhampton.