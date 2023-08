Mercato Napoli: sputano due nomi per il post Osimhen

Il Napoli è stato in grado di dominare ininterrottamente la classifica di Serie A in questa stagione calcistica con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre italiane.

Non a caso, il nigeriano è entrato nel mirino delle big d’Europa che stanno già tentando di sfondare il muro dei 100 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più in voga della sessione.

Dal canto suo, però, De Laurentiis sta lavorando al rinnovo per cercare di trattenere il nigeriano in maglia azzurra anche nelle prossime stagioni ma le cose potrebbero non andare come ci si aspetta.

Secondo quanto riportato da TMW, in caso di addio dell’attaccante, il Napoli ha già pronti due nomi. Si tratta di Jonathan David del Lille, valutato oltre 50 milioni di euro, e Youssef En-Nesyri del Siviglia.