Mercato Napoli, Tete ha accettato l’offerta: cifre e dettagli

Dopo aver ufficialmente concluso i festeggiamenti per lo scudetto conquistato, il Napoli del presidente De Laurentiis si prepara ad affrontare la sessione di mercato estiva consapevole di poter perdere alcuni titolarissimi della stagione passata.

Tra questi anche Kim Min-Jae che ha già lasciato la corte partenopea per raggiungere il Bayern Monaco. In quest’ottica gli scout azzurri sono già alla ricerca di un degno sostituto che possa proteggere la porta azzurra.

Gli azzurri, ovviamente, non sono alla ricerca solamente di un sostituto per la difesa perché tra le possibili uscite c’è anche quella di Hirving Lozano.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, sembra che il Napoli abbia offerto un contratto triennale a Tete, reduce dall’esperienza in prestito al Leicester.

Tete può arrivare in maglia azzurra a titolo gratuito in quanto è in scadenza di contratto a dicembre 2023 sfruttando la proroga della Legge Fifa che consente ai calciatori stranieri tesserati in Ucraina di svincolarsi.