Mercato Napoli: triplo colpo in Turchia

Con la Serie A ufficialmente in vacanza la dirigenza del Napoli può concentrarsi sui prossimi colpi in entrata da mettere a segno in vista della sessione di mercato invernale.

Come ha più volte fatto sapere il ds Giuntoli, il gli azzurri, dopo la rivoluzione estiva non hanno intenzione di stravolgere la rosa a metà stagione. Piuttosto, l’obiettivo è quello di confermare in maglia azzurra alcuni titolarissimi.

Gli azzurri, però, non vogliono lasciarsi sfuggire tra le mani importanti operazioni per il futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il ds Giuntoli è rimasto impressionato da alcuni talenti del Fenerbahce.

Si tratta di Miguel Crespo, Arda Guler e Ferdi Kadioglu che sono entrati nel mirino del ds azzurro. Il primo, in qualità di centrocampista, potrebbe essere valutato come vice Lobotka in caso di partenza di Demme.