Mercato Napoli: tutti gli aggiornamenti

Il Napoli, dopo la ripresa del campionato, continua a guidare la classifica di Serie A e a scalare la vetta verso lo scudetto. Gli occhi, però, sono puntati anche al mercato per non lasciarsi sfuggire importanti occasioni.

Nella sessione di mercato invernale gli azzurri non avevano intenzione di concludere troppe operazioni ma quelle di Bereszynski e Gollini potrebbero non essere le uniche entrate. Tra gli osservati speciali, infatti, c’è Ounahi, il centrocampista marocchino classe 2000 considerato una delle rivelazioni del mondiale in Qatar.

Il presidente De Laurentiis sembra avere già fatto un’offerta da 15 milioni di euro per il calciatore ma l’impressione è che l’Angers voglia arrivare a 20 milioni ed aprire una vera e propria asta. In pole per Ounahi, infatti, ci sono anche il Leeds e l’Aston Villa.

Nel mirino del ds Giuntoli, poi, è entrato anche William Boving, centravanti dello Sturm Gratz che ha già stupito in Europa League con una doppietta contro la Lazio. Non è escluso che possa sbarcare alla corte partenopea già nella prossima finestra di mercato.