Mercato Napoli: Zerbin e Gaetano potrebbero lasciare la maglia azzurra

Il Napoli ha vissuto un ottimo avvio di campionato che ha permesso alla squadra di conquistare importanti successi sia in campo internazionale che in Serie A dove ha concluso il 2022 da prima in classifica con ben otto punti di vantaggio sul Milan.

Il merito va all’importante turnover della scorsa estate fortemente voluto dal presidente De Laurentiis e all’ottimo lavoro svolto dal mister Spalletti che ha saputo tirar fuori le migliori qualità di tutti i giocatori.

In vista della prossima sessione di mercato però si pensa a quello che potrebbe essere il futuro di alcuni profili che non hanno trovato spazio nel gioco di Spalletti. Si tratta di Zerbin e Gaetano che, sulle orme di Zanoli, potrebbero lasciare la maglia azzurra .

Secondo Luca Marchetti però, potrebbe non essere così. Ecco quanto dichiarato dal giornalista: “Il Napoli, invece, oltre ad Alessandro Zanoli, potrebbe privarsi anche di Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano, per mandarli altrove a giocare con maggiore costanza? Non è detto che ciò accada. Di offerte ce ne sono, ma bisogna capire dove vai a giocare: se vai in un’altra squadra in cui devi comunque conquistarti il posto e rischi di fare panchina, tanto vale che fai panchina a Napoli”.

Non è ancora chiaro, quindi, quale sarà il futuro dei giocatori perché “Il Napoli sta ragionando per capire quale sia il percorso migliore per loro da questo punto di vista”.