Mercato Napoli: Zerbin resta, quattro le cessioni da chiudere

Ad ormai pochissime ore dalla chiusura della sessione di mercato estiva le big di Serie A sono pronte a fare il punto della situazione. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis e la dirigenza azzurra sono ancora al lavoro per cercare di chiudere le ultime trattative.

Nei progetti delle uscite non ci sono solamente Lozano e Demme, che sono ad un passo dal salutare la maglia azzurra, perché il patron azzurro e i suoi collaboratori sono al lavoro per piazzare qualche altro profilo in modo da fargli guadagnare minuti ed esperienza nelle gambe.

Secondo le ultime indiscrezioni, mister Rudi Garcia ha le idee ben chiare sul gruppo da piazzare in campo dunque ci sono alcuni esuberi da tenere d’occhio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli azzurri cercheranno di dare via Idasiak, quarto portiere, e Zedadka che ha ricevuto offerte dal mercato francese.

Discorso diverso, invece, per Zerbin che resterà a Napoli. L’ex Frosinone, infatti, nella scorsa stagione sotto Luciano Spalletti ha collezionato diverse presenze e ha più volte fatto sapere di trovarsi bene in città e con i tifosi. Dunque, anche per quest’anno resterà a disposizione.