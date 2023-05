Mercato? No, Osimhen pensa al Napoli: “Città che ti fa innamorare, un onore giocare nel club di Maradona”

Victor Osimhen è innamorato di Napoli. L’attaccante partenopeo è sicuramente uno dei simboli della squadra di Luciano Spalletti e tutti hanno contributo a farlo diventare il capocannoniere del campionato di Serie A. Da settimane, però, rimbalzano notizie circa il possibile trasferimento dell’attaccante nigeriano a top club quali PSG, Manchester United e Chelsea.

L’attaccante azzurro, però, ha stroncato sul nascere ogni possibile domanda sul mercato, pensando solo al presente e ricordando il grande traguardo che la squadra ha raggiunto: “Quando sono arrivato qui i tifosi mi hanno subito mostrato grande amore. Napoli ti fa innamorare ancora di più del gioco del calcio, qui la gente vive per la squadra della città e così sento di avere una missione da compiere per questo popolo”.

“I napoletani mi rendono molto felice e in cambio io voglio ripagarli sul campo, regalando loro qualcosa di indimenticabile. Per me è un grande onore giocare nella squadra in cui ha giocato Maradona“.

Il futuro di Osimhen, in ogni caso, non è legato a Luciano Spalletti, il quale ha deciso di andare via. Nelle prossime settimane sicuramente Aurelio De Laurentiis incontrerà il suo bomber per decidere il suo futuro ed adeguargli, meritatamente, il suo contratto.