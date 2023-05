Mercato – Non solo Samardzic, Napoli in chiusura per Bijol

L’inarrestabile Napoli continua a far sognare i propri tifosi tenendo ben stretta la vetta della classifica. Gli azzurri, infatti, hanno ormai conquistato matematicamente lo scudetto con un importante vantaggio sulle inseguitrici.

Gli scout azzurri, però, in attesa della festa scudetto ufficiale guardano con interesse alla prossima finestra di mercato. Anzi, in vista di giugno iniziano già a circolare voci l’interesse del Napoli per alcuni calciatori dell’Udinese.

Dopo Lazar Samardzic e Beto, Valter De Maggio rivela ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal. Secondo quanto rivelato dal giornalista ci sarebbe una trattiva in corso per la chiusura di un doppio colpo in casa Udinese.

Dunque, dopo il noto interesse per Samardzic, il Napoli sembra voler chiudere anche per Jaka Bijol, centrocampista sloveno classe ’99 arrivato dal Cska Mosca.

Con una valutazione da circa 10 milioni di euro, Bijol finora ha totalizzato ben 3 reti e 2 assist in 31 presenze.