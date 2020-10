Mercato – Paganini: “Contatti tra la Juventus e Alaba”

La politica di mercato intrapresa della Juventus si dirige verso lo svecchiamento della rosa, ma i rinforzi che arriveranno a gennaio e nel prossimo giugno non riguarderanno solamente giovani di grande prospettiva, ma anche giocatori che portino qualità ed esperienza nello spogliatoio.

Da sempre i bianconeri sono molto attenti alle occasioni che il mercato sa offrire e sono molto abili nel mettere a segno operazioni a costo zero arrivando prima della concorrenza. Nel mirino ora è finito David Alaba, 28enne difensore del Bayern Monaco in scadenza nel 2021.

L’austriaco al momento non sembrerebbe intenzionato a rinnovare con i tedeschi e da febbraio potrebbe accordarsi con qualsiasi club per cambiare maglia nel giugno successivo. La Juventus è interessata e contatti tra le parti ci sono già stati, come conferma il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter:

“Buonasera. Sarà un mercato di gennaio, come detto, parecchio frizzante soprattutto per i giocatori in scadenza nel 2021. E a questo proposito a Montecarlo mi confermano nuovi contatti per #Alaba da parte della #Juventus. Si vedrà”.

Sulle tracce di Alaba, oltre ai bianconeri, ci sarebbe anche l’Inter di Antonio Conte, ma al momento la Juve è in pole position.