Mercato, Paganini: “Pogba-Juve? Lo United apprezza tre giocatori bianconeri”

La Juventus nella prossima estate farà un nuovo tentativo per Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è uno dei grandi obiettivi del direttore sportivo Paratici, pronto a sfruttare la mano di Raiola e gli ormai deteriorati rapporti tra il francese e i Red Devils.

A riportare importanti aggiornamenti sulla trattativa ci ha pensato Paolo Paganini, esperto di mercato di Rai Sport, che tramite il proprio profilo Twitter ha annunciato che lo United sarebbe interessato a tre giocatori della Juve:

“Buonasera. Dal vicino Principato che pare riaprirá il 15 giugno, stasera mi arrivano nuove conferme sul fatto che #Douglascosta #Rabiot e #Ramsey sono giocatori graditi allo United per #Pogba. All’#Inter invece,per #Pogba, lo United ha chiesto #Skriniar”. La Juve dunque avrebbe a disposizione varie contropartite da mettere sul piatto.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, i tre giocatori della Juventus sarebbero tutt’altro che incedibili per la società bianconera, mentre l’Inter riterrebbe Skriniar uno dei pilastri per il presente e per il futuro, elemento da cui Conte non vorrebbe certamente separarsi.

La Juve, inoltre, può contare sul gradimento di Paul Pogba, che nei mesi scorsi ha inviato più di un segnale agli ex compagni, facendo intendere che farebbe carte false pur di tornare in bianconero.