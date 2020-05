Mercato – Paganini: “Rabiot e Higuain fuori dal progetto Juve”

Sarà probabilmente lontano dalla Juventus il futuro di Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. Il centrocampista francese alla sua prima stagione in Italia ha faticato ad ambientarsi e non ha convinto. Discorso diverso per il Pipita, in scadenza di contratto nel 2021 e lontano dal rinnovo con i bianconeri.

A confermare le indiscrezioni di mercato trapelate negli ultimi giorni ci ha pensato Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport. Ecco gli aggiornamenti riportati sul proprio profilo Twitter:

“Buongiorno. #Rabiot e #Higuain per ragioni diverse sembrano fuori dalla #Juventus 2020/21. Il 1 vuole giocare con più continuità e potrebbe finire al #ManchesterUnited nell’operazione #Pogba. Il 2 vorrebbe tornare in Argentina ma l’ingaggio chi lo paga?”.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, oltre al River Plate, sulle tracce del centravanti argentino c’è l’Atletico Madrid, alla ricerca del sostituto di Diego Costa, in uscita al termine della stagione.

Il francese, invece, oltre ai Red Devils, piace al Lione del presidente Aulas. Occhio però a vari club della Liga spagnola, in primis al Barcellona, che l’aveva cercato prima del trasferimento alla Juve e potrebbe riprovarci in virtù del possibile addio di Rakitic.