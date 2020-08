Mercato, Paganini: “Suarez-Juve? Prima bisogna cedere Higuain”

Paolo Paganini fa il punto sul mercato della Juventus. Il noto esperto di calciomercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Bianconera, ha parlato della possibilità dell’approdo di Luis Suarez a Torino, approdo legato inevitabilmente alle uscite. Il giornalista, infine, si è soffermato sulla questione Tonali. Ecco le dichiarazioni:

“Suarez sul mercato? Io credo che la Juventus in questo momento si stia muovendo soprattutto sulle uscite, per evitare di svendere i giocatori. A cominciare da Higuain, la cui situazione per il momento blocca le trattative per l’attacco.

Prima di andare a prendere un giocatore così importante la Juventus deve trovare l’accordo con Higuain e secondo me non è facile in questo momento. Io credo che alla fine un accordo lo troveranno per la rescissione o magari per una cessione in Argentina.

Suarez indubbiamente fa gola, ha un ingaggio importante e quindi la Juventus deve prima chiudere le operazioni in uscita.

Tonali? Secondo me la Juventus dopo aver preso Arthur e Kulusevski vuole prendere un giocatore top a centrocampo, magari un profilo alla Van de Beek. Se deve investire investirà su un giocatore di sicuro valore, Tonali è un giocatore interessante in un ruolo in cui c’è già Bentancur”.