Mercato – Raiola: “Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal per restare a Roma”

L'agente chiarisce le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Roma a lavoro per trattenere l'armeno

Regna ancora incertezza sul futuro di Mkhitaryan, trequartista armeno di proprietà dell’Arsenal ma in questa stagione in prestito secco alla Roma di Paulo Fonseca. Il giocatore ha disputato una buona stagione, con 6 reti e 4 assist in poco più di mille minuti giocati, e la società giallorossa vorrebbe trattenerlo nella capitale.

Nei giorni scorsi era trapelata un’indiscrezione riguardo il futuro del giocatore, che avrebbe inviato un messaggio ai Gunners per chiedere di restare nella capitale. Indiscrezione che Mino Raiola, agente dell’armeno, ha voluto smentire con un messaggio sul proprio profilo Twitter:

“Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake news sono assolutamente inaccettabili”.

Il trequartista non si è mosso, cosa che invece ha fatto Paulo Fonseca, che ha chiesto alla società giallorossa di fare il possibile affinché il giocatore resti sotto la sua gestione. Petrachi è già al lavoro per trovare l’intesa con i Gunners, che valutano il cartellino sugli 11 milioni di euro.

Qualora il direttore sportivo non dovesse riuscire a trovare l’intesa, si virerà su altre piste. La prima porta a Pedro, in uscita a parametro zero dal Chelsea, ma occhio anche ai gemelli Miranchuk della Lokomotiv Mosca (Aleksey più di Anton), valutati tra i 13 ed i 15 milioni l’uno.