Mercato Roma, Betis Siviglia su Bruno Peres: i dettagli

Il Betis Siviglia sulle tracce di Bruno Peres. Stando a quanto si legge su Calciomercato.com, il club spagnolo sarebbe interessato al terzino classe 1990 in scadenza di contratto con la Roma.

Al momento il club capitolino non ha presentato alcuna offerta di rinnovo al giocatore, di conseguenza il Betis ha iniziato a trattare con gli agenti per trovare l’intesa contrattuale.

Bruno Peres da quando è tornato in giallorosso ha ritrovato continuità, Fonseca gli ha dato fiducia e a dimostrarlo sono i numeri: il brasiliano ha collezionato 32 presenze stagionali condite da 1 rete e 4 assist.

Il giocatore nella capitale è felice e vorrebbe restare, come dichiarato qualche mese fa: “Il mio obiettivo è rinnovare il contratto, per me è sempre stato un onore giocare in questa squadra. Sarò felicissimo di legarmi a questi colori nei prossimi anni“.

Nonostante ciò la società giallorossa sembra avere intenzioni diverse. Pinto a gennaio ha prelevato Reynolds in quella posizione e, considerando anche la presenza Karsdorp, per Bruno Peres ci sarebbe poco spazio. Salvo colpi di scena, dunque, il futuro del brasiliano sarà lontano da Roma.