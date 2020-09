Mercato Roma, Florenzi-PSG è fatta, vicini all’addio anche Karsdorp e Fazio

Le ultime sulle mosse in uscita in casa Roma

Continuano le manovre in uscita in casa Roma, dopo aver piazzato Kolarov, Schick e il giovane Riccardi, i giallorossi sono pronti a cedere altri tre elementi non indispensabili della rosa di Paulo Fonseca. Sul piede di partenza ci sono Alessandro Florenzi, Federico Fazio e Rick Karsdorp.

Con una trattativa lampo i giallorossi hanno trovato l’accordo per la cessione dell’ex Valencia al Paris Saint-Germain. L’operazione andrà in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Florenzi nelle prossime ore è atteso in Francia per le visite mediche.

Ad un passo dall’addio anche Fazio, vicino al Cagliari di Giulini. Il difensore argentino arriverà in Sardegna per 2,5 milioni, più altri 500mila euro di bonus per i giallorossi, che pagheranno parte dell’ingaggio.

Trattativa vicina alla conclusione anche quella con il Genoa per Karsdorp. Le parti stanno mettendo in piedi un’operazione sulla base del prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Da limare gli ultimi dettagli.

Con il Grifone i giallorossi hanno discusso anche di Juan Jesus, ma la pista si è raffreddata per la poca convinzione del brasiliano e per la preferenza del club ligure per Ranocchia dell’Inter.