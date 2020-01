Mercato – Roma, offerto Kenny Tete del Lione: i dettagli

Importante indiscrezione di mercato riportata nelle ultime ore da Alfredo Pedullà tramite il proprio sito ufficiale: alla Roma sarebbe stato proposto il cartellino di Kenny Tete, terzino olandese classe 1995 del Lione. Il giocatore sarebbe stato offerto anche alla Juventus.

RIFLESSIONE – Stando a quanto trapela stamani da Trigoria, il direttore sportivo Petrachi si sarebbe preso un po’ di tempo per riflettere. La Roma cerca rinforzi in quella posizione ma prima dovrà liberarsi di qualche esubero.

ABBONDANZA – Florenzi è tornato centrale nel progetto di Fonseca, il capitano giallorosso ha ritrovato il posto da titolare e resterà nella capitale. Su quella corsia ci sono poi Santon e Zappacosta, con il primo che in caso di offerte congrue sarà sacrificato e il secondo ai box da lungo tempo. Se uno dei due lascerà a gennaio, Tete, gestito da Raiola, tornerebbe d’attualità.

PROFILO – Il terzino olandese è in scadenza di contratto nel 2021. In questa stagione ha collezionato 16 presenze e potrebbe rivelarsi un rinforzo utile per Fonseca, che potrebbe far affidamento sulla duttilità del giocatore, impiegabile all’occorrenza anche da terzino sinistro e da centrale. Il prezzo del cartellino si aggira sui 7 milioni di euro (fonte Transfermarkt).