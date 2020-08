Mercato – Scambio Juve-Arsenal: Rugani a Londra, Bellerin a Torino

Importanti aggiornamenti di mercato giunti nelle ultime ore direttamente dalla Spagna, a riportarli è il portale iberico Todofichajes, secondo cui Juventus ed Arsenal sarebbero vicini a chiudere uno scambio di mercato che vedrebbe coinvolti Daniele Rugani ed Hector Bellerin.

Dalla Spagna danno l’operazione vicina alla conclusione svelando anche le cifre, con i club che metterebbero l’affare a bilancio per circa 25 milioni di euro, cifra che consentirebbe alle società di realizzare un’importante plusvalenza.

Da quanto rilevato in Italia, però, la trattativa non sarebbe così vicina alla fumata bianca, ma l’interesse dei Gunners per Rugani è concreto e la Juve da tempo seguirebbe da vicino la situazione Bellerin.

Del resto il recente viaggio del direttore sportivo bianconero Paratici a Londra era volto proprio a piazzare gli esuberi e Rugani è in cima alla lista dei partenti. Possibile che il ds sia venuto a contatto con esponenti dei Gunners per mettere in piedi l’affare.

Al momento, dunque, non resta che attendere eventuali sviluppi o conferme. Nelle prossime ore potrebbero emergere importanti novità.