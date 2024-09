Mercato sempre aperto: Napoli guarda a Singo per gennaio

Nonostante la chiusura ufficiale del mercato, il Napoli continua a monitorare possibili rinforzi per gennaio, in particolare a causa dell’incertezza legata alla vicenda Osimhen. Antonio Conte, in conferenza stampa, ha confermato che la società potrebbe ancora piazzare un colpo importante a gennaio. Tra le priorità del club c’è l’esigenza di un giocatore capace di spingere sulla fascia destra e, all’occorrenza, essere utilizzato come terzo centrale difensivo. In questo contesto, un nome che sta circolando con insistenza è quello di Wilfried Singo, già conosciuto nel campionato italiano.

Caratteristiche tecniche

Wilfried Stephan Singo ha fatto parlare di sé nel novembre 2020 quando, durante una partita a San Siro contro l’Inter, mise in difficoltà il più esperto Ashley Young, dimostrando grande personalità. Nato in Costa d’Avorio il 25 dicembre 2000, Singo è un giocatore fisicamente imponente, alto 190 cm per 80 kg. Arrivò al Torino il 31 gennaio 2019, a mercato praticamente chiuso, per soli 200.000 euro grazie a un suggerimento dell’agente di Nkoulou.

La sua carriera italiana iniziò in sordina, ma già nel 2019 venne inserito negli allenamenti della prima squadra da Walter Mazzarri, esordendo in Europa League contro il Debrecen. Da quel momento, la sua crescita fu costante, con un debutto in Serie A il 27 giugno 2019 contro il Cagliari.

Da lì, le sue prestazioni attirarono l’attenzione di molti club, e il Torino si trovò di fronte a offerte sempre più importanti. Il suo talento non è passato inosservato neanche a livello internazionale: divenuto un punto fermo della Nazionale ivoriana, contribuì alla vittoria della Coppa d’Africa nel 2023.

Nell’estate dello stesso anno, il Monaco riuscì a strapparlo al Torino per una cifra vicina ai dieci milioni di euro, offrendogli un contratto quinquennale fino al 2028 e uno stipendio di 1,8 milioni di euro all’anno. Tuttavia, il suo ritorno in Serie A potrebbe non essere lontano, con il Napoli che sembra interessato a riportarlo in Italia per rinforzare la sua fascia destra. Singo rappresenta un’opzione versatile e di sicura qualità per il Napoli, che guarda con ottimismo al prossimo mercato di gennaio per completare la sua rosa e puntare in alto.