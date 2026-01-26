Mercato SSC Napoli, Fabrizio Romano svela le strategie di Manna e De Laurentiis

Il mercato del Napoli entra nel vivo, anche se senza clamori eccessivi. Dopo una prima parte di sessione all’insegna della riflessione e delle valutazioni interne, il club azzurro sembra pronto a muovere i primi passi concreti per rinforzare la rosa in vista della seconda metà di stagione.

A fare il punto sulla situazione è stato come sempre Fabrizio Romano, tra le voci più autorevoli del panorama calcistico internazionale. L’esperto di mercato ha svelato che il Napoli sta lavorando per uno o due acquisti mirati, senza rivoluzioni, ma con l’obiettivo di aggiungere qualità e soluzioni utili all’organico.

“Si muoverà il mercato del Napoli certamente nei prossimi giorni arriverà un nuovo esterno d’attacco, ma potrebbe arrivare anche un terzino. Un esterno di difesa ma che sappia anche spingere, i nomi sono quelli di Juanlu Sanchez del Siviglia e quello di Niccolò Fortini della Fiorentina”.

La strategia della società è chiara: intervenire solo se si presentano le giuste opportunità. Nessuna corsa contro il tempo, ma contatti continui, dialoghi aperti con diversi entourage e una valutazione attenta dei profili che possano integrarsi rapidamente nel progetto tecnico.