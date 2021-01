Mercato – Thauvin verso l’addio al Marsiglia, la Roma ci prova

Tra le occasioni di mercato che si presenteranno al termine della stagione c’è quella relativa a Florian Thauvin, esterno d’attacco classe 1993 del Marsiglia e della nazionale francese, tornato a giocare con continuità dopo il grave infortunio della passata stagione.

Stando a quanto riporta in Francia il quotidiano La Provence, le strade tra il giocatore e il club francese sono destinate a dividersi al termine della stagione, quando Thauvin andrà in scadenza di contratto.

Al momento i presupposti per il rinnovo non ci sarebbero e la possibilità che l’esterno possa liberarsi a parametro zero è concreta. Tra i club maggiormente interessati c’è la Roma di Fonseca, che già in passato ha cercato il giocatore.

Thauvin rappresenterebbe il profilo ideale per il gioco del tecnico portoghese, che avrebbe a disposizione un giocatore in grado di essere impiegato sulla trequarti e su entrambe le corsie esterne.

La Roma monitorerà l’attaccante in questi mesi, tenendo d’occhio le condizioni fisiche, anche se i numeri in questa stagione, 6 reti e 8 assist in 23 presenze, lasciano presupporre che i problemi fisici siano ormai alle spalle.