Mercato, Vlahovic rifiuta la proposta di rinnovo dalla Viola: Inter e Juve in agguato

Prosegue, seppur in modo diverso, con l’Inter avanti alla Juve di ben sei punti, il campionato di Serie A. Ma le dirigenze tengono comunque d’occhio le situazioni di mercato dei giocatori che interessano in vista di gennaio.

Oggetto del desiderio di entrambi i club è, non è una novità, Dusan Vlahovic, che è stato letteralmente spinto nel mercato dalle dichiarazioni del presidente Rocco Commisso, che hanno lasciato tutti di stucco.

Il patron della Fiorentina è voluto uscire allo scoperto, annunciando che il giovane centravanti serbo ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo del contratto con i viola. Le dichiarazioni, come era prevedibile, hanno dubito attirato l’attenzione dei top club della Serie A e d’Europa.

In merito alla questione è intervenuto anche Tony Damascelli: “Vlahovic è il profilo giusto per la Juventus e per qualsiasi altra squadra, ma i margini per portarlo a Torino in questo momento sono zero – ha detto il noto giornalista sportivo a ‘Radio Radio’ –

Non ci sono i soldi per comprare un giocatore di quel valore economico: vanno ancora pagati quelli che sono in prestito come ad esempio Morata. E’ soltanto un sogno irrealizzabile per molti, compresa la stessa Inter, che peraltro a differenza della Juve non ha nemmeno un azionista alle spalle”.