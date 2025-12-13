Mercato – Napoli-Milan: ipotesi scambio Lucca-Loftus

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sul centravanti sembrano essere puntati gli occhi del Milan e non è da escludere un possibile scambio con Ruben Loftus-Cheek.

L’attaccante italiano, reduce da una stagione positiva in maglia azzurra, rappresenterebbe un profilo appetibile per Allegri per rinforzare il reparto offensivo con fisicità. Dall’altra parte, il Napoli osserva con attenzione Loftus-Cheek come profilo di grande esperienza internazionale.

Le trattative al momento non sono avanzate. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, il Napoli dovrebbe riscattare l’attaccante nella finestra di mercato di gennaio alla cifra stabilita di 35 milioni di euro per procedere alla cessione a titolo temporaneo.

Resta da capire se gli azzurri vogliano cedere il centravanti alla big italiana e, soprattutto, se il Milan, considerata la possibile partenza di Santiago Gimenez, voglia puntare su Lucca come rinforzo del reparto offensivo.

I contatti tra i club potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane dando vita ad una delle operazioni di mercato più intriganti della sessione di mercato.