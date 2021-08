Mercedeaz e Lucas: la fine della storia e la felicità della mamma Eva Henger

Ormai è stato detto da un po’ di tempo che Mercedesz Henger e Lucas Perracchi non stanno più insieme. I due hanno deciso di separarsi da poco perché avvenivano troppi litigi e per questo il sentimento è svanito col tempo.

LA FELICITà DI MAMMA EVA HENGER – Eva Henger non si è mai nascosta e non ha mai apprezzato la storia d’amore della figlia con Lucas Perracchi. Adesso ha dichiarato di essere stata abbastanza felice per questa rottura. Le sue parole inerenti ciò che sta accadendo sono state:

“Con lei al momento non sto litigando, siamo in un momento di pace e di tranquillità, bisogna procedere piano piano per poter recuperare certe incomprensioni e difficoltà”. Le parole sono state dette durante un’intervista rilasciata al settimanale ”Vero”.

Eva Henger ha specificato che ora che Mercedesz è tornata single sarà decisamente più felice di recuperarne il legame. L’attrice non ha mai visto di buon occhio Lucas Perracchi e lo ha pubblicamente attaccati più volte.

Stando agli ultimi gossip Mercedesz Henger ha avuto un nuovo flirt con un noto avvocato di nome Michele, originario di Pescara che vive a Milano. Sembra che sia finalmente serena, dato che da qualche tempo non lo era più.