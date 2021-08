Mercedesz Henger ha tradito Lucas Peracchi? Parla lui

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger hanno intrapreso una relazione durata circa tre anni. I due erano molto innamorati, nonostante i vari tira e molla. Tuttavia, lo scorso giugno i giovani hanno confermato la rottura definitiva. Infatti, stanno circolando diverse voci sulla storia d’amore finita male, per questo l’ex tronista ha voluto fare chiarezza.

LE PAROLE DI LUCAS SULLA NUOVA FREQUENTAZIONE DI MERCEDESZ – Le voci hanno iniziato a circolare dopo che Peracchi aveva rilasciato un’intervista in cui parlava del nuovo flirt della sua ex con un ragazzo sconosciuto al mondo dello spettacolo. “Non sono rimasto sorpreso per niente. Proprio pochi giorni dopo la rottura, avevo chiesto a lei e ad una sua amica di questa persona ma loro hanno negato tutto. Adesso, invece, la situazione mi è più chiara” ha detto Lucas.

Nonostante queste parole ambigue, l’ex tronista ha anche sottolineato che la loro storia d’amore non è finita a causa di una terza persona. Niente da fare, le voci di un possibile tradimento della figlia di Eva Henger ormai aveva già iniziato a circolare. Per questo motivo, Peracchi ha deciso di mettere le cose in chiaro.

LUCAS FA CHIAREZZA SUL PRESUNTO TRADIMENTO – L’ex tronista è intervenuto sui social per placare definitivamente queste voci. “Purtroppo oggi ho letto delle notizie che riguardavano me e Mercedesz che sono completamente false. Io non ho mai detto che Mercedesz mi ha tradito e Mercedesz non mi ha mai tradito, si è sempre comportata correttamente nei miei confronti” ha esordito il ragazzo.

“È una ragazza a cui auguro il meglio, una bravissima ragazza che mi ha aiutato tanto in questi tre anni, ci siamo aiutati a vicenda. Le storie nascono e finiscono, ma non c’è stato nessun tradimento, questo ve lo dico io sui miei social, questo è vero, non c’è nessuno che può tradurlo” ha concluso.