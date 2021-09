Mercedesz Henger sta ancora con Lucas Peracchi? Ecco cosa è stato dichiarato

La relazione tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sembrava essere giunta al termine, ma a quanto pare ci sono ancora dei risvolti e se ne parla tutt’ora. Di recente sugli account di Eva Henger e sua figlia sono apparse delle foto e dei video nei quali sembravano essersi ricongiunte.

MERCEDESZ HENGER CANCELLA LE FOTO – Da poco la ragazza ha cancellato tutto e molti credono sia stato a causa di Lucas Peracchi, il suo ex. Intanto dal web sono trapelate delle segnalazioni che hanno messo chiaramente in evidenza che tipo di relazione tossica ci fosse tra i due.

Le foto apparse sul web mostravano madre e figlia molto vicine ad un matrimonio al quale hanno partecipato. Gli scatti sarebbero poi stati cancellati per evitare commenti sgradevoli in un momento del genere. Sono state poi aggiunte delle pubblicazioni di un messaggio che ha colpito il web proveniente proprio dal suo ex ragazzo Lucas Peracchi.

IL MESSAGGIO DI LUCAS PERACCHI – Lucas ha condiviso una frase di Jim Morrison in cui dice che dietro i sorrisi si cela sempre tanto dolore. La figlia di Eva, subito dopo, ha rimosso tutti i contenuti nei quali appariva insieme alla mamma. In molti sul web, dunque, hanno pensato che Lucas Peracchi c’entri qualcosa in questa faccenda, che stia facendo una sorta di “ricatto” alla sua ex.

L’INTERVENTO DI DEIANIRA MARZANO – Nella vicenda è intervenuta la web influencer Deianira Marzano, la quale non ci vede affatto chiaro e ha ancora tanti dubbi sulla faccenda. I due stanno ancora insieme? In molti hanno parlato di ”relazione tossica”, staremo a vedere cosa decideranno di dichiarare prossimamente i due per scoprirlo. Qui le storie di Deianira Marzano.