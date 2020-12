Mercoledì l’incontro tra Calhanoglu e il Milan per il rinnovo. La Juve osserva interessata

Sarà mercoledì la giornata chiave per il futuro di Hakan Calhanoglu con la maglia del Milan. Il centrocampista classe 1994 incontrerà con i propri agenti la società rossonera per discutere il rinnovo contrattuale e capire se ci sono margini per continuare insieme.

Il turco è in scadenza nel 2021 e in caso di mancato prolungamento già da febbraio sarebbe libero di accordarsi con qualsiasi club per trasferirsi a parametro zero nella prossima estate.

Al momento le parti sono tutt’altro che vicine: il giocatore chiede un ingaggio da 7 milioni di euro l’anno, il Milan al momento non è disposto ad andare oltre i 3. Qualora le parti non riuscissero a trovare un punto di incontro l’addio diventerà una possibilità concreta.

Ad osservare con attenzione gli sviluppi della situazione c’è la Juventus di Andrea Pirlo, da tempo sulle tracce del giocatore. I bianconeri hanno già avuto contatti con gli agenti e se ci saranno possibilità di sfruttare l’occasione a costo zero tenteranno l’affondo.

Oltre ai bianconeri c’è anche l’Inter di Antonio Conte, ma al momento la Juventus sarebbe in vantaggio.